La Roma vince contro il Torino 3-2 e si avvicina all’Europa

La Roma si avvicina alla Champions.

La Roma supera 3-2 Torino grazie ad un’ottima prestazione di Dybala.

I giallorossi partono forte e si rendono fin da subito pericolosi. Al 9′ minuto Azmoun sfrutta un errore difensivo del Torino e, dopo 50 metri palla al piede, serve Kristensen che, solo davanti alla porta, col mancino colpisce il palo. Il Torino non si scompone ed al 29′ Bellanova trova sul secondo palo Ricci che controlla col petto e prova il tiro al volo col destro. La palla va molto vicina all’incrocio, ma finisce fuori. I giallorossi provano a tenere palla per fermare l’avanzata del Toro ed al 40′ riescono a guadagnare un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Paulo Dybala che spiazza Milinkovic-Savic e fa 1-0 per la Roma. Il Torino reagisce subito al gol subito ed al 44 Bellanova punta Angelino sulla fascia e crossa dentro l’area, il pallone trova lo stacco di Zapata che di testa riporta il Torino in parità. 1-1 all’olimpico a fine primo tempo. La seconda metà di gioco inizia con i granata molto propositivi in avanti, ma è la Roma a trovare il gol del 2-1 grazie ad un ottimo tiro a giro dai 25 metri di Paulo Dybala. L’argentino sorprende il portiere granata e segna la doppietta. Al 69′ Dybala corona la sua prestazione col terzo centro della partita. Dybala serve Lukaku che protegge palla e conclude l’uno due con l’argentino che incrocia il mancino da posizione defilata e trova il gol del 3-1. Dybala può festeggiare così la sua prima tripletta con la maglia della Roma. Il Torino continua a provarci riuscendo anche a trovare il gol del 3-2 all’88’ grazie ad un autogol di Huijsen. La partita finisce 3-2 per la Roma dopo 4′ di recupero. I giallorossi si avvicinano così alla zona Champions League.

TABELLINO

ROMA: Svilar, Mancini, Smalling (78′ Huijsen), N’Dicka, Kristensen, Cristante, Paredes (65′ Bove), Pellegrini (86′ Renato Sanches), Angelino (64′ Spinazzola), Dybala, Azmoun (65′ Lukaku)

TORINO: Milinkovic-Savic, Djidji, Lovato (14′ Sazonov), Masina (81′ Ilic), Bellanova, Ricci, Gineitis (80′ Linetty), Lazaro (62′ Rodriguez),Vlasic, Sanabria (81′ Okereke), Zapata

Maurizio Rasa