L’altra Campania- Benevento e Salernitana ok, disastro in Serie C

Un week-end agrodolce per le squadre Campane impegnate nei loro campionati. Se Benevento e Salernitana, possono sorridere, diverso il discorso in Serie C con tre sconfitte ed un pari su 4 match disputati.

Serie A

Continua il momento di forma del Benevento che, dopo la vittoria in casa della Fiorentina ed il pari interno contro la Juventus, ottiene un buon risultato a Parma dove i giallorossi impattano 0-0. Una buona prova dei ragazzi di mister Inzaghi che lasciano il portiere Montipò inoperoso e che, con un po’ di cattiveria in più sotto porta, avrebbero potuto fare bottino pieno.

Serie B

La Salernitana batte il Cittadella 1-0 e mantiene il primato. Una gara tosta per gli uomini di Castori contro una squadra combattiva che, di fatto non ha concesso nulla. Le due squadre hanno avuto una sola occasione per parte. Ma se i veneti hanno trovato sulla loro strada un lesto Belec che ha disinnescato il tiro ravvicinato di Gargiulo, Bogdan all’86’ ha regalato con un colpo di testa il successo ai granata.

Serie C

Battuta d’arresto per l’Avellino che perde 1-0 in casa del Francavilla. I pugliesi sbloccano la gara dopo appena 2′ con Vasquez che risolve una mischia con un destro forte e preciso. Al 5′ i lupi potrebbero pareggiare ma il tiro di Aloi deviato in corner. Al 25′ i padroni di casa raddoppiano con Vasquez ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nei minuti finali, lo stesso Vasquez calcia alto un rigore.

Non va meglio alla Turris, sconfitta 3-1 a Catanzaro. Dopo 5′ Garufo per i calabresi colpisce il palo. al 23′ i corallini passano in vantaggio: Giannone lancia Esempio in area che con un bel controllo e tiro, tutto di sinistro, insacca. Lo stesso Esempio, però, al 36′ viene ammonito per la seconda volta per una discutibile perdita di tempo e lascia i suoi in 10. Poco dopo i giallorossi colpiscono una traversa ma, al 44′ pervengono al pari con il destro in area di Risolo. Poco dopo, terzo palo giallorosso con Di Giacomo Con l’uomo in più, la ripresa è un assedio ma i torresi capitolano solo all’81’ quando Evaquo, da due passi, risolve un batti e ribatti in area. Nel recupero Curiale sigla un gran gol di tacco. La Turris, scivola così al settimo posto.

Sconfitta con onore per la Paganese che perde 1-0 contro la corazzata Bari. A decidere il match la punizione di Montalto al 32′.

Buon pari, infine, per la Cavese in casa del Catania. I catanesi vanno in vantaggio grazie a Pecorino che colpisce di testa, il portiere cavese Bisogno la combina grossa facendosi passare il pallone tra le gambe facendo sì che la sfera finisca in porta. Al 58′, però, il destro al volo di Russotto sigla il definitivo 1-1.

Riposa la Juve Stabia mentre la Casertana giocherà questa sera contro il Monopoli.

