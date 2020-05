L’annuncio di Spadafora:”In arrivo rimborso per tutti gli eventi sportivi annullati”

Importante annuncio di Spadafora

Attraverso i suoi profili social, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora di diramato un messaggio molto importante per quel che riguarda lo sport. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo messo in pausa lo sport ma vogliamo tutelare gli spettatori. Per questo, abbiamo previsto un meccanismo di rimborso per gli eventi a cui non si è potuto assistere (o al quale non si assisterà) a causa del Coronavirus. I possessori di un biglietto che ne facciano richiesta avranno quindi diritto al voucher recupero, per qualsiasi evento sportivo”.

