L’AVVERSARIO – Dopo la sosta il Napoli sfida il Torino

Dopo la sosta in campionato il Napoli si prepara a tornare in campo in occasione della sfida contro il Torino.

l Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare il Torino di Ivan Juric dopo la sosta di campionato. Il match avrà luogo sabato 1 ottobre alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il bilancio del Napoli nelle prime sette sfide di campionato è più che positivo: il club azzurro ha collezionato fino ad ora cinque vittorie e due pareggi, dunque è ancora imbattuto . Non a caso i partenopei occupano attualmente il primo posto della classifica di Serie A, in coabitazione con l’Atalanta . Diverso è il bilancio del Torino, che fino ad ora ha portato a casa tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. La squadra è comunque nelle prime posizioni, precisamente al nono posto con 10 punti.

Il Torino in campo

Per la gara contro il Napoli Ivan Juric decide di puntare su Sanabria, che torna in camp dal primo minuto. Fino alla gioranata di ieri due giocatore erano in dubbio, ovvero Miranchuk e Ricci. La causa che accumunava le due assenze aveva a che fre con un infortunio: i due però alla fine riusciranno ad essere presenti per la sfida seppur partendo dalla panchina. Di seguito la probabile formazione della squadra ospite:

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

I precedenti

I precedenti tra Napoli e Torino in Serie A sono in tutto 139. In particolare quella di sabato sarà la sfida numero 69 che si disputerà in casa azzurra. L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate allo Stadio Diego Armando Maradona il match è terminato con la vittoria del Napoli per 1-0 grazie ad una rete siglata da Victor Osimhen.

A dirigere la sfida che aprirà l’ottava giornata di campionato ci sarà l’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli. Quest’ultimo ha diretto 19 match in Serie A ed ha incontrato il Napoli per due volte. Massimi ha arbitrato la sfida di Coppa Italia tra i partenopei ed il Perugia , conclusasi con una vittoria azzurra. Massimi ha diretto anche la gara tra Napoli e Spezia lo scorso dicembre terminata con la vittoria del liguri. Il bilancio del Napoli sotto il suo fischietto è quindi di una vittoria ed una sconfitta. Il Torino lo ha invece incontrato tre volte, in questo caso i granata hanno collezionato una vittoria e due pareggi, rispettivamente contro Sampdoria, Cagliari e Bologna. Sarà la prima volta che Massimi incontrerà insieme le due squadre.

