L’AVVERSARIO: Sarà Napoli-Udinese prima della sosta

Prima della sosta per l’edizione del Mondiale 2022 il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà l’Udinese di Andrea Sottil.

Sabato 12 novembre ci sarò l’ultima giornata di campionato prima della sosta per i Mondiali 2022, in tale occasione il Napoli di Luciano Spalletti è chiamato a difendere la sua imbattibilità sfidando l’Udinese di Andrea Sottil. Scenario del match sarà ancora una volta lo Stadio Diego Armando Maradona, il fischio d’inizio è previsto per le ore 15. Il Napoli sarà sicuramente alla ricerca dell’undicesima vittoria consecutiva e della conferma del primato in classifica. L’Udinese sta facendo anch’essa un percorso di tutto rispetto: attualmente si trova al settimo posto con 24 punti, solo uno in meno rispetto a Roma e Juventus. In tutto ha portato a casa 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

L’Udinese in campo

Il club friulano dovrà probabilmente fare a meno di tre assenze. La prima è quella di Jean Voktor Makengo. È stato proprio il centrocampista ad affermare tramite i propri canali social che sarebbe tornato in campo direttamente a gennaio. Il motivo ha a che fare con un problema al tendine. La seconda assenza è quella di Lodric: l’infortunio è avvenuto la scorsa domenica durante la sfida contro la Cremonese. Anche in questo caso si prospetta il ritorno nel 2023. Infine c’è Nuytinck, costretto d uscire dal campo per infortunio durante la sfida contro lo Spezia. Non è detto che non ce la faccia con i tempi di recupero ma la sua presenza è attualmente fortemente in dubbio. Di seguito la probabile formazione della squadra bianconera.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Beto, Deulofeu.

Il Napoli dovrà ancora fare a meno del difensore Amir Rrahmani, tuttavia il dubbio maggiore riguarda la presenza di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano è stato costretto a saltare l sfida contro l’Empoli a causa di una lombalgia acuta. Attualmente si sta sottoponendo alle dovute terapie ma non è ancor chiaro se riuscirà a recuperare in tempo per il match. Di seguito la probabile formazione azzurra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

I precedenti

Napoli ed Udinese si sono sfidate in tutto 80 volte. Il dato curioso sta nel fatto che le vittorie portate a casa dal Napoli sono esattamente il doppio rispetto a quelle friulane. Parliamo di 34 vittorie azzurre contro 17 bianconere. I pareggi in tutto sono 29. L’Udinese è inoltre riuscita a vincere in casa del Napoli solo 4 volte.

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Sarà il secondo incontro tra il direttore di gara ed il club partenopeo: il primo risale al 7 novembre 2021, quando ci fu il pareggio contro l’Hellas Verona per 1-1. Ayroldi ha invece incontrato l’Udinese per due volte: il primo incontro risale al 6/1/2021, quando il club ha sfidato il Bologna e pareggiato per 2-2. Il 30 luglio scorso ha inoltre diretto la sfida amichevole tra Udinese e Chelsea.

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Piotr Zielinski convocato dalla Polonia: la lista

Antonelli ag. Udogie: “Salterà Napoli-Udinese, ha un risentimento al flessore”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici