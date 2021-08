Lazio, Correa vuole lasciare il club: l’attaccante ha in mente l’Inter

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, ha espresso la volontà di lasciare il club: il suo obiettivo sarebbe l’Inter.

Il campionato è iniziato nel migliore dei modi per la Lazio, che ha battuto l’Empoli in trasferta per 1-3. Prima dell’inizio della gara però Igli Tare, direttore sportivo del club biancoceleste, ha parlato della questione Correa ai microfoni di Sky Sport. Tare ha affermato che il giocatore ha espresso chiaramente la volontà di lasciare la Lazio.

“Corre ha espresso il desiderio di partire, c’è una possibilità legata all’Inter e vedremo cosa accadrà. Dipende anche da uello che vuole fare l’Inter, per quanto riguarda Correa vuole rimanere in Italia. La trattativa non c’è ma le volontà si ed i procuratori stanno lavorando benissimo. Chi indossa la maglia biancoceleste biancoceleste deve essere contento e sereno.”

