Lazio-Napoli, l’Olimpico sarà bollente. Previsti oltre 40.000 spettatori

Lazio-Napoli, ci sarà l’Olimpico delle grandi occasioni

In occasione di Lazio-Napoli, gara in programma questa sera alle 20:45, l’Olimpico sarà l’arma in più dei biancocelesti. Come riportato da Laziosiamonoi.it, ai 25 mila abbonati si sono previsti ulteriori 20 mila tifosi che hanno acquistato il tagliando d’ingresso. Ecco quanto riportato dal portale biancoceleste:

“Non male, considerando anche le restrizioni decise per la gara: i tifosi della Lazio residenti fuori regione hanno potuto acquistare un biglietto (esclusivamente in Sud) solo se possessori della tessera del tifoso. Stesso obbligo per quelli del Napoli, da qualunque regione provengano. In merito al settore ospite, in Curva Sud è stato ridotta la capienza a 2800 posti”.

