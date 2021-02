Lazio, solo una multa per Inzaghi dopo la bestemmia contro il Sassuolo

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha scelto di patteggiare la sanzione: multato

Simone Inzaghi sarà soltanto multato. Niente squalifica quindi per le espressioni blasfeme pronunciate durante Lazio–Sassuolo dello scorso 24 gennaio, l’allenatore della Lazio ha scelto di patteggiare la sanzione; ha trovato un accordo con la Procura Federale per una semplice ammenda, che gli permetterà dunque di essere regolarmente in panchina per la sfida di domenica prossima contro il Cagliari (ore 20:45). E’ quanto riportato dalla redazione di Sky Sport.

