Le decisioni del Giudice Sportivo: multa al Napoli, stangata per Maxime Lopez

Le decisioni del Giudice Sportivo

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo – Multa da 10mila euro al Napoli “per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in dire-zione dei calciatori sul terreno di giuoco“.

Stangata per Maxime Lopez, il centrocampista francese è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo per una “espressione gravemente ingiuriosa al Direttore di gara”. Salterà così Sassuolo-Verona e Frosinone-Sassuolo.

