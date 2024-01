Supercoppa italiana, Napoli-Inter le probabili formazioni

Supercoppa italiana – Manca pochissimo a Napoli-Inter, finale della competizione a Riyad in Arabia Saudita. Le ultimissime notizie sulle probabili formazioni arrivano da Sky Sport e Mediaset con le possibili scelte di Mazzarri e Inzaghi. Partendo da Sky:

“Mazzarri dovrebbe confermare l’undici visto contro la Fiorentina. Davanti Simeone guida l’attacco con Politano e Kvaratskhelia, Raspadori invece parte dalla panchina. Nell’Inter si ferma Bastoni per un affaticamento, si è allenato a parte e Inzaghi dovrebbe non rischiarlo: al suo posto Acerbi con de Vrij in mezzo”.

SSC Napoli: Mazzarri dovrebbe confermare lo stesso undici visto contro la Fiorentina, a partire dalla difesa: Rrahmani agirà al centro, Di Lorenzo e Juan Jesus al suo fianco. In mezzo ancora la coppia Cajuste-Lobotka – con Zielinski che parte dalla panchina – e Mazzocchi e Mario Rui a spingere sulle fasce. Simeone guida il tridente offensivo, formato da Politano e Kvaratskhelia. Raspadori in panchina.

Inter: In difesa si ferma Bastoni, l’azzurro ha lavorato a parte per un indurimento all’adduttore. Inzaghi dovrebbe scegliere Acerbi, a sinistra, al fianco di De Vrij, al centro, e Pavard, a destra. A centrocampo Darmian dovrebbe nuovamente essere preferito a Dumfries a destra. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan al centro, solito Dimarco a sinistra. Davanti Lautaro Martinez con Thuram.

Mediaset conferma:

“Nessun problema per Cajuste e Mazzocchi, recuperati per la finale. Mazzarri pensa dfunque a confermare la difesa a tre ma attenzione ai nuovi arrivati Traorè e Ngonge: soprattutto il secondo ha chance di giocare al posto di Politano. Inzaghi vorrebbe riproporre la stessa formazione vista con la Lazio, ma attenzione alle condizioni di Bastoni: se l’azzurro non ce la farà pronto De Vrij. Dumfries insidia Darmian, nessun problema per Calhanoglu, che ha subito una botta che però non preoccupa”.

Supercoppa italiana – Napoli-Inter, le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

INTER (3-5-2), probabile formazione: Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

