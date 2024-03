Napoli, le ultime da Castel Volturno in vista del Torino: il report

Napoli, le ultime da Castel Volturno: il report in vista del Torino

Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta dedicata al lavoro tecnico-tattico.

Cajuste e Ngonge hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Per Rrahmani prima parte di allenamento personalizzato in campo e seconda parte in gruppo.

