Formazioni Barcellona-Napoli, le ultimissime: Calzona scioglie i dubbi

Formazioni Barcellona Napoli – Le ultimissime sulle formazioni per la sfida tra Barcellona e Napoli arrivano dalla redazione di Sky Sport che riporta le seguenti ultissime notizie in merito alle formazioni che dovrebbero scendere in campo:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi

Assenze importanti tra i blaugrana: indisponibili De Jong e Pedri che si aggiungono a Gavi e Baldé. Ancora out Ferran Torres

Raphinha, dopo essere uscito col Maiorca, è convocato. Da capire se potrà essere della partita

Davanti conferme per il tridente con Lewandowski insieme a Yamal e Felix

Fermin Lopez si candida per completare il centrocampo, dietro possibile chance per il 17enne Cubarsì

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Si riparte dall’1-1 al ‘Maradona’ e dal recupero di Rrahmani, rimasto a riposo contro il Torino. Sarà lui ad affiancare Juan Jesus

Olivera in vantaggio su Mario Rui a sinistra, mentre a centrocampo torna Traoré

Davanti conferme per il tridente con Osimhen affiancato da Politano (favorito su Raspadori) e Kvaratskhelia

Tutti a disposizione di Calzona: tra i convocati anche Ngonge

