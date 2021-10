Legia Varsavia, parla l’allenatore: “Napoli? Me l’aspettavo in cima al gruppo”

Arrivano le parole del tecnico dei prossimi avversari europei del Napoli

Czesław Michniewicz, allenatore del Legia Varsavia, ha parlato ai microfoni di Rsport in vista della gara di Europa League contro il Napoli, che si giocherà giovedì 21 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona.

Queste le sue parole:

“Nessuno si aspettava un nostro primato, specialmente quando abbiamo visto un gruppo così forte con squadre che potrebbero competere anche in Champions League. Abbiamo avuto sicuramente un po’ di fortuna, ma intanto siamo a punteggio pieno. Tuttavia in campionato siamo i favoriti e non sta andando benissimo. Da una parte abbiamo cambiato tanto e ancora manca la quadra e dall’altra l’Europa League toglie tante energie fisiche e mentali, anche se lì non c’è pressione nei nostri confronti. In campionato siamo favoriti e dobbiamo attaccare e soffriamo in contropiede, mentre in Europa si gioca a viso aperto.

Vincere in casa contro lo Spartak. E’ una grande squadra. Il Leicester è sicuramente una squadra importante in Inghilterra, ma non ha un blasone come la formazione russa. A dirla tutta immaginavo un Napoli a punteggio pieno, ma ne ha già persi cinque anche se nell’ultimo caso è stato condizionato dall’inferiorità numerica. Ora dovremo presentarci bene e dare il 300% per provare a battere il Napoli. I 6 punti non ci danno garanzie, per la Conference League dovremo ancora lottare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli su Mandava: può provarci da gennaio

SSC Napoli, report allenamento: ancora terapie per Ounas e Malcuit

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati 80