L’entourage di Ismajli conferma: “Lavoriamo da tempo per un trasferimento al Napoli”

Conferme sul possibile arrivo a Napoli di Ardian Ismajli

Crescono le possibilità di un arrivo a Napoli Ardian Ismajli, difensore centrale dell’Empoli che si sta mettendo in luce in questa stagione. In diretta ai microfoni di 1 Station Radio, è intervenuto l’intemediario dell’operazione Serxhio Mez che ha confermato l’interesse degli azzurri. Ecco quanto dichiarato:

“Posso dire che è da tempo che lavoriamo a questa operazione. C’erano altre squadre interessate, come Genoa e Sassuolo. Il calciatore, però, voleva fare uno step ulteriore ed ha deciso per gli azzurri. Posso dire che stiamo lavorando da gennaio. Sono un agente, ma in questo momento non sono proprio l’agente di Ismajli. Sono un intermediario che sta lavorando e che ha avuto l’autorizzazione per lavorare al trasferimento di Ardian. C’è un rapporto importante con il calciatore e con la sua famiglia. Stiamo lavorando molto e nelle prossime ore, o i prossimi giorni, potremo dirvi se ci saranno altri incontri”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

