L’incredibile statistica su Alessandro Buongiorno

Una statistica sul rendimento di Alessandro Buongiorno con la maglia del Napoli

Qualche stagione fa Virgil van Dijk non subì nemmeno un dribbling in una stagione. Alessandro Buongiorno è sulla buona strada, perché è dallo scorso febbraio che non viene saltato da un avversario, con 1513 minuti in totale. Pagato 40 milioni di euro dal Torino, è diventato il comandante della difesa del Napoli di Antonio Conte che, dopo una prima partita nettamente negativa contro l’Hellas Verona, è riuscita a prendere solamente un gol nelle cinque partite successive.

Lo ha fatto proprio con il ritorno di Buongiorno fra i disponibili e non può essere una coincidenza. Solo una rete subita, contro il Parma, con lui in campo. Insomma, per ora una scommessa più che vinta, anche se di fronte a un investimento molto corposo. A evidenziare la statistica è la redazione di TuttoMercatoWeb.com.