La Gazzetta dello Sport – Lindstrom, Mazzarri ha cambiato idea: è diventato una risorsa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Jesper Lindstrom. Il giocatore ha attirato l’attenzione su di sé dopo le ultime gare: “La sua considerazione agli occhi dell’allenatore è radicalmente cambiata. Walter Mazzarri adesso sa di poter contare su un’arma temibile in uscita dalla panchina, capace di dare quel grado di imprevedibilità alla fase offensiva che è indispensabile quando si rincorre alla disperata un risultato favorevole.

Una condizione in cui, suo malgrado, gli azzurri si sono ritrovati in più occasioni. Ed è proprio in questi momenti che spesso il danese deve trovare il modo di incidere. Da un mese a questa parte ci riesce con discreta continuità. Gli spunti interessanti visti durante i giorni della Supercoppa Italiana hanno avuto concretamente seguito. Contro il Verona ha propiziato la rimonta, a San Siro ha creato due situazioni molto pericolose, tra cui l’autopalo di Simic. La scintilla non gli manca”.

