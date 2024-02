La Gazzetta dello Sport – Lindstrom, Mazzarri sperimenta le sue posizioni in campo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Jesper Lindstrom. Il giocatore sta finalmente iniziando a dare delle risposte, quelle tanto attese da ADL: “L’anno scorso è stato l’acquisto più oneroso del Napoli, che ha speso 25 milioni di euro per prelevarlo dall’Eintracht Francoforte. Aveva il compito di rimpiazzare Lozano, ceduto al Psv, quindi immediatamente si è ragionato seguendo lo schema di un avvicendamento.

A lungo si è discusso sul suo inquadramento tattico però, perché in Germania non ha sempre ricoperto il ruolo di esterno d’attacco, quanto magari più del trequartista libero di spaziare sul fronte offensivo. Aurelio De Laurentiis ha preso molto a cuore la questione, al punto da affrontarla pubblicamente con i dati alla mano. A ogni modo, la qualità rende un calciatore più adattabile ed è per questo che nell’ultimo periodo sta prendendo forma un possibile esperimento”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

