Tuttosport – L’Inter accelera per Llorente: il Napoli si accontenterebbe di un indennizzo

L’Inter accelera per Llorente secondo quanto riportato da Tuttosport nella giornata di ieri, il club avrebbe rotto gli indugi per provare ad acquistare Fernando Llorente dal Napoli. L’attaccante vuole restare in Italia, Il club di De Laurentiis si libererebbe volentieri del suo ingaggio da 2,5 milioni, basterebbe un indennizzo. Conte e Marotta, che apprezzano molto lo spagnolo anche per la sua capacità di fare spogliatoio, hanno deciso di accelerare. L’alternativa è Giroud del Chelsea, ma il costo del cartellino, 5 milioni, e le pretese di giocare del francesce frenano l’acquisto.

