La Gazzetta dello Sport – L’Inter teme attacchi per tutta la stagione: il club da ora risponde con silenzio e lavoro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle polemiche nate a causa della decisione arbitrale, che ha visto assegnare un rigore discutibile all’Inter, durante la gara con il Napoli. Dopo le dichiarazioni di Conte e De Laurentiis: “Il sospetto è che quello ascoltato da Napoli non sia un assolo del momento. Il timore interista è che questi acuti saranno la colonna sonora dell’intera stagione”. La risposta dell’Inter a tutto questo? Silenzio e lavoro, come vuole Inzaghi. Il club nerazzurro da adesso non risponderà più, “la stagione passerà proprio dalla capacità di governare gli attacchi con intelligenza”.

