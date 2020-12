Llorente via a gennaio: nuovi contatti tra entourage e Fiorentina, i dettagli

Llorente ,via da Napoli a gennaio: contatti con il club viola

Il futuro dell’attaccante azzurro Fernando Llorente è lontano da Napoli. L’attaccante rientra tra i profili graditi alla Fiorentina che nella prossima sessione di mercato andrà alla ricerca di un attaccante. Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra l’entourage dello spagnolo – che era già stato più di una volta a Firenze – e la dirigenza viola. Ai margini del Napoli, Llorente andrà via a gennaio e il club azzurro starebbe pensando di non chiedere ristori economici, se non un simbolico indennizzo oltre allo sgravio del cartellino.

