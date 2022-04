Lotta Scudetto, Moriero esclude il Napoli dalla corsa

Francesco Moriero, oggi commissario tecnico delle Maldive, ha commentato al Corriere dello Sport la prossima sfida di campionato fra Inter e Roma, entrambe sue ex squadre: “Partita tosta per entrambe: l’Inter è favorita ed è obbligata a vincere, la Roma per me ha il vantaggio di giocare per due risultati. Non posso avere preferenze tra Inter e Roma, ho troppi amici su entrambi gli schieramenti. Scudetto? E’ una lotta a due con il Milan. Mi spiace per il Napoli, ma ha perso troppi punti. In questo campionato non puoi sbagliare”.