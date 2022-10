Luigi De Laurentiis: “Da 4 anni la mia vita è cambiata”

Luigi De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio Bari

Sulle frequenze di Radio Bari è intervenuto il presidente del Bari Luigi De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato:

“Da 4 anni la mia vita è cambiata dal punto di vista degli impegni e anche geograficamente perché mi sono trasferito a Bari. Ho smesso di viaggiare all’estero e mi sono concentrato su questa bellissima avventura.

Il rapporto con i calciatori? Si costruisce negli anni. Come squadra, tutti insieme, e uno per uno. Un rapporto di affetto empatico, perché il mio mestiere consiste anche nel mantenerli sereni e spronarli, ma anche di giusta distanza, perché non dobbiamo dimenticare che noi siamo la società. Giusta distanza quindi, ma con calore, mostrando, la parte umana: un equilibrio che va coltivato“.

Nota conclusiva sul suo ricordo più bello in biancorosso “La vittoria contro il Catanzaro. Ho avuto lacrime di gioia, mi sono girato verso Ciro Polito, ci siamo abbracciati e sono scese lacrime naturali. Dopo una lotta durata tre anni per uscire dalla Lega Pro, al fischio finale abbiamo capito che ce l’avevamo fatta“.

Fonte foto: facebook

