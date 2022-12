Lukaku continua ad allenarsi, nel mirino la gara contro il Napoli

Il Napoli sfiderà l’Inter il prossimo 4 gennaio e l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku potrebbe tornare in campo proprio in tale occasione.

Il prossimo 4 gennaio Inter e Napoli si sfideranno in campionato e La Gazzetta dello Sport si è concentrata sull’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku. Il giocatore sta recuperando da un infortunio alla coscia sinistra ma secondo il quotidiano avrebbe messo nel mirino la sfida con il club di Luciano Spalletti e farà di tutto per essere in campo.

“L’idea, condivisa anche con lo staff interista, è quella di proseguire sulla strada tracciata, che ha permesso di superare l’infortunio alla coscia sinistra e di iniziare a mettere un po’ di carburante nel motore. Al di là dell’eliminazione, qualcosa di buono Lukaku ha portato via dal Qatar: non ha interrotto la graduale ripresa che aveva già innescato alla Pinetina, semmai ha aggiunto un lavoro riabilitativo maniacale con sedute doppie e risonanze costanti: l’infortunio è stato seguito come fosse un reality show dai medici nel suo ridursi fino a scomparire. E se poi in campo, con la sua sola presenza a mezzo servizio, ha spaventato i rivali e sono fioccate le occasioni qualcosa vorrà pure dire.”

Fonte foto: Instagram @romelulukaku

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone: “Chi spera in un passo falso del Napoli: dovrà stancarsi a pensarlo”

Rinnovo Lobotka-Napoli, mancano solo le firme: ecco quando l’annuncio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici