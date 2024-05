la Repubblica – Lukaku è il pupillo di Manna: piaceva già la scorsa estate

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare dei rumors annunciati da Gianluca Di Marzio. A quanto pare l’interesse del Napoli per Romelu Lukaku è concreto, soprattutto con l’ipotetico addio di Victor Osimhen:

“Ci sarà il tesoro da 130 milioni in arrivo per la cessione di Victor Osimhen da investire nella campagna acquisti estiva e l’offerta fatta del Chelsea di inserire come parziale contropartita per il bomber nigeriano Romelu Lukaku era già stata considerata assai interessante un anno fa dall’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoti, prima del suo passaggio alla Juventus. Chissà che l’affare non si concluda ora, visto che sta tornando di attualità?”.

