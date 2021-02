Malfitano: “Il Napoli è ancora in gioco, considerando UCL, EL e Coppa Italia”

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato a 1 Station Radio dell’andamento del Napoli.

Le parole di Malfitano sul Napoli:

“Una gara decisiva quella con l’Atalanta per il futuro di Gattuso? Questa partita ritengo che sia importante, la situazione potrebbe leggermente degenerare se non dovesse concludersi in maniera positiva. De Laurentiis, dal canto suo, ha evitato di prendere decisioni dettate dall’istinto, ha meditato.

Il Napoli, inoltre, è in gioco ancora per tre obiettivi, se consideriamo il piazzamento in Champions, Europa League e Coppa Italia. Tuttavia, queste partite per Gattuso gli valgono il posto in panchina, Atalanta questa sera e Juventus domenica, potrebbero sicuramente cambiare tutto o niente.

Ovviamente, auguro al Napoli di battere l’Atalanta e portare a casa il risultato che meritano. Questa vittoria potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per un futuro prossimo.

Mazzarri? Non vorrei autocelebrarmi, ma sono stato il primo a parlarne. Credo che lui possa raffigurare la soluzione ideale in caso di esonero di Gattuso. E’ importante ricordare, in questo caso, che Mazzarri tiene saldo il rapporto con il Napoli e con i tifosi azzurri.

Però, Walter nella veste di traghettatore non lo vedo, poiché parliamo di uno nei migliori allenatori in Italia. Piuttosto, potrebbe essere un’ottima ideologia per far ripartire il Napoli dopo Gattuso.

Secondo una personale valutazione, ritengo che Mazzarri sarebbe molto felice di ritornare a Napoli. Lui è uno tosto, non si fa condizionare dalle situazioni di tensione, dall’ambiente circostante. Con tutto ciò, sottolineo e lo sottoscrivo, la responsabilità più rilevante pende dai calciatori, non da Gattuso, al quale auguro davvero tanta fortuna.

Abitudinale per il Napoli, è poi, questa sorta di regime monarchico, non avendo una struttura ben definita, mancano collegamenti proprio nei ruoli specifici. Basti pensare alla posizione attuale di Giuntoli. De Laurentiis ha sempre lavorato a favore del progetto tecnico. Forse le aspettative con Sarri erano più alte, quando si lottava per lo scudetto e non per un quarto posto. Stessa ideologia per Ancelotti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ciro Venerato: “Gattuso può rinnovare con il Napoli, parola di De Laurentiis”

Coppa Italia, Napoli: Rino Gattuso potrebbe entrare nella storia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: via libera dal Cts alla ripresa del concorso