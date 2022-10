Marchegiani: “Meret? Con il Bologna è stato un infortunio, può capitare”

Luca Marchegiani difende il portiere azzurro

Quello di Alex Meret in Napoli-Bologna non è un errore da condannare, questo il pensiero dell’ex estremo difensore Luca Marchegiani, intervistato a Il Mattino.

Queste le sue parole:

“Quello di Meret non è un errore, ma un infortunio. Può capitare, per come è fatto Alex si sarà già messo tutto alle spalle. Dev’essere successo qualcosa in campo perché uno come lui non sbaglia in quei casi”.

