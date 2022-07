Marchetti: “Allegri vuole Koulibaly. Conta molto la volontà del calciatore”

Futuro Koulibaly, parla Marchetti

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue parole:

“Kalidou Koulibaly alla Juventus? Il rapporto tra Napoli e Juve non è idilliaco, specie da quando c’è stato l’addio di Higuain. Le volontà sono determinanti, in questi casi. Anche per Koulibaly conta molto la volontà del calciatore. Col Pipita c’era poco da fare, perché si fece pagare la clausola; cedere Koulibaly, invece, sarebbe diverso. Una grande squadra come la Juve, quando sa che deve intervenire sul mercato, non può lasciare le strade a metà. Inoltre, per Allegri, Koulibaly è la miglior scelta”.

“Non credo che la Juventus sia la prima scelta di Koulibaly. Questo non vuol dire che non ci andrà mai, ma noi restiamo dell’idea che il ragazzo possa rimanere a Napoli anche a scadenza: non mi meraviglierei di questo”.