Marek Hamsik: “Ho sentito ADL, mi ha proposto di tornare come dirigente”

Marek Hamsik conferma i contatti con ADL

L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik è intervenuto in diretta ai microfoni di Si gonfia la rete, dove ha parlato di un suo possibile ritorno in azzurro come dirigente. Ecco quanto dichiarato:

“Quando tornerò a Napoli? Ci sono stato questa estate per 3/4 giorni e ho girato un po’, ho fatto visita anche al murale. Io dirigente al Napoli? Ci siamo sentiti io e il presidente, non è stata una cosa inventata. Può essere qualcosa che faremo insieme a Napoli quando smetterò di giocare. È stato recente il contatto con De Laurentiis. Spero che il Napoli continui a fare grandi cose come sta facendo da anni. Quando sono venuto questa estate mancavo da anni e in quei 3 giorni non ho capito niente, non è cambiato l’amore verso di me.”

