Marelli dopo Torino-Napoli: “L’arbitro non ha fischiato un rigore”

Luca Marelli ha commentato il match tra Torino e Napoli.

L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match appena concluso tra Napoli e Torino. Marelli ha commentato in particolare un episodio secondo lui mancato, ovvero un rigore a favore degli azzurri a causa di un fallo sul difensore Koulibaly.

Ecco le sue parole:

“Il rigore fischiato in favore del Napoli è corretto, ,ma manca un giallo ad Izzo per il fallo su Mertens. Andava concesso anche il rigore al Napoli per l’intervento di Belotti su Koulibaly. Il tocco sul piede nei confronti del difensore avviene dentro l’area, il rigore andava concesso ma l’arbitro ha fischiato solo il fallo.”

