Mario Rui, l’agente: “Non è stato cacciato da Gattuso, il Napoli doveva chiarire”

Mario Rui, l’agente chiarisce l’episodio di ieri in allenamento

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mario Giuffredi, agente del terzino azzurro Mario Rui, che ha tenuto a precisare in merito all’episodio che ha visto protagonista il suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Mario Rui è stato mandato via dall’allenatore? Non è assolutamente vero. Così come non è esatto che il terzino se la sia presa con un ragazzino della Primavera. Il portoghese ha un grande rapporto con i giovani. La verità è che l’ex Roma è uscito dal campo dieci minuti prima della fine dell’allenamento. Nella giornata di oggi si è allenato tranquillamente. Se ci fossero stati dei problemi, non credo che il calciatore sarebbe tornato subito a Castel Volturno. Il Napoli avrebbe dovuto chiarire la situazione, ma purtroppo la società è in silenzio stampa. Me la prendo anche con i giornalisti che, senza sapere le cose, hanno affermato che il calciatore è stato cacciato. Se poi Gennaro Gattuso lo ha davvero mandato via, lo dica, ma dubito che lo faccia. Il problema, a mio avviso, è che qualcuno ha visto Mario Rui uscire dal campo dieci minuti prima e si sono create mille voci.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La Campania è in zona rossa, Speranza firma l’ordinanza

Venerato: “Zaccagni sarà il primo acquisto della nuova era Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: ordinanza Marche, Ancona e Macerata in zona rossa