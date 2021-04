Inter, Marotta: “Sanzioni per Superlega? Non so niente, solo liti: questo calcio va riformato”

Marotta AD Inter ha parlato a Dazn dell’eventuale sanzione a Juve, Inter e Milan per il caos Superlega

Inter, l’AD Beppe Marotta, ha parlato a Dazn della richiesta di 11 club di A a Dal Pino di sanzionare Juve, Inter e Milan per il caos Superlega:

Inter, Marotta:

“Non sappiamo nulla e non conosciamo i contenuti. Siamo in un momento tragico nel mondo del calcio, dove c’è grande litigiosità. Si nasconde il problema della sostenibilità, questo modello di calcio non va bene. Invece di litigare dobbiamo pensare a una riforma del calcio, dobbiamo ridurre il professionismo”.

