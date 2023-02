Corriere dello Sport – Massimi bocciato, pessima gara: Vasquez da secondo giallo.

Bocciato l’arbitro di Napoli–Cremonese, qui l’analisi del quotidiano: “In attesa dei posticipi di oggi, il peggiore: pessima gara di Massimi, malissimo sotto il profilo disciplinare. Servirebbe un approccio più umile con le partite, per guadagnarsi l’autorevolezza ci vuole tempo e pazienza. Perdona Mario Rui e – ancora peggio – Vasquez, per entrambi due gialli che non sono arrivati. Contatto fra Alex Ferrari e Kvaratskhelia in area della Cremonese, forse il piede destro che colpisce il giocatore della Cremonese nel tentativo di raggiungere il pallone ha indotto Massimi a far proseguire”.

Fonte foto: Instagram @uscremonese

