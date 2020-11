Matteo Marani: “La coppia Demme-Lobotka non funziona, Bakayoko indispensabile”

Matteo Marani boccia

Matteo Marani, vice direttore di Sky Sport, ha commentato la vittoria in Europa League del Napoli contro il Riejka. Ha espresso anche alcuni dubbi sul centrocampo azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso è molto colorito nella comunicazione e mi piace molto. Ieri non ha aiutato molto la squadra la scelta di inserire Demme e Lobotka insieme nei due del 4-2-3-1. Sono due giocatori che per caratteristiche hanno bisogno di un terzo vicino. Bakayoko è imprescindibile per il nuovo modulo, è il calciatore che regge questo 4-2-3-1. Senza di lui il Rijeka è arrivato più volte sotto porta”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Italia, il ct Roberto Mancini positivo al COVID-19

UFFICIALE – Edin Dzeko è risultato positivo al COVID-19

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa 2020: rischio attentato a Philadelphia, due arresti