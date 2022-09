VIDEO – Mauro: “Il VAR introdotto per impedire alla Juve di vincere gli scudetti”

Mauro, sul VAR e le polemiche arbitrali post Juventus-Salernitana

Massimo Mauro, ex gicatore della Juventus, ha espresso il suo punto di vista riguardo il VAR e le polemiche arbitrali post Juventus-Salernitana. Il giornalista ha detto la sua durante la trasmissione ‘Pressing’ ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni:

“E’ colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in mezzo al campo, quando la giustizia non può che essere sommaria nel gioco del calcio perché c’è il cuore che va forte, per tutti. Mettiamoci in testa che la Juventus ha vinto i suoi scudetti meritatamente. Il VAR viene introdotto per punire la Juventus. Introdotto il VAR, la Juve vince quattro scudetti consecutivi e tutti hanno capito che vince la squadra più forte. Ora finalmente si capisce che il VAR certe cose non le risolverà mai”.

“Il Var ē stato introdotto per punire la Juventus”.

Pensa te come stiamo messi https://t.co/UjrOxs09FK — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 13, 2022

