Mendes non molla, insiste per lo scambio tra Osimhen e Ronaldo

Mendes ancora al lavoro per portare a termine lo scambio tra Osimhen e Ronaldo

Jorge Mendes non ha ancora perso le speranze di piazzare Cristiano Ronaldo, tanto da continuare a lavora su un possibile scambio con Victor Osimhen. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’agente del portoghese è ancora al lavoro per concretizzare l’operazione che resta comunque difficile. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Una trattativa esagerata , eppure l’agente del campione portoghese si dice fiducioso di riuscire a convincere i Red Devils ad investire circa 180 milioni di euro per liberare Ronaldo e consegnare Osimhen al tecnico Ten Hag . Resta da capire se Mendes riuscirà a convincere il centravanti nigeriano, il quale si è già espresso tramite il suo agente Roberto Calenda in maniera negativa, perché desidera restare nel Napoli e giocare la Champions League”.

