Mercato Napoli, Atletico Madrid sempre più interessato a Fabian Ruiz

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz è sul mercato; l’Atletico Madrid è sempre più interessato all’acquisto.

L’interesse dell’Atletico Madrid per il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz è noto da un bel po’. Il club allenato da Simeone vorrebbe portarlo via da Napoli prima dell’Europeo. A tal proposito Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato il prezzo per il giocatore.

Ecco cosa scrive Emanuele Cammaroto su Napoli Magazine:

“Fabian Ruiz sempre più nel mirino dell’Atletico Madrid, Simeone potrebbe dare l’assalto già prima degli Europei ma il Napoli aspetta e spera in un’asta. Se non arriva un’offerta da almeno 58-60 milioni il Napoli non si siederà a discutere la partenza dello spagnolo, che contro la Sampdoria è parso in netta crescita.”

