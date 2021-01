MERCATO – Ufficiale: colpo del Chievo per l’Under 17

Ion Bordian – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Il Chievo rinforza la categoria Under 17 A-B con l’acquisizione di una giovane promessa proveniente dal campionato giovanile della Moldavia. Infatti, arriva in maglia gialloblù il 2004 Ion Bordian, ruolo difensore centrale che nelle prossime settimane si misurerà anche nel calcio italiano.

Bordian fa parte anche della Nazionale Under 17 della Moldavia, vedremo quale sarà il suo impatto in una nuova realtà, difficile e “tosta” come quella italiana.

