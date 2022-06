Ci siamo per il rinnovo di Meret

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Alex Meret. Ecco quanto riportato:

“Il nuovo contratto dovrebbe avere scadenza 2027 e quindi Alex, se tutto dovesse andare come ci si augura, potrebbe diventare una bandiera del club azzurro dopo essere stato spesso messo in discussione in queste ultime stagioni”.