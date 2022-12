Meret: “Scudetto? Ce la metteremo tutta, col Villarreal troppi errori”

Le parole di Alex Meret a Sky Sport

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Nel suo intervento ha parlato dell’amichevole contro il Villarreal, della finale del mondiale e della ripresa del campionato.

Queste le sue parole:

“Sei diventato un po’ scaramantico dopo 5 anni a Napoli? In qualcosa sì, in tante altre cose no: un pochino sì, diciamo, dai!.

Scudetto del Napoli dell’87 dopo la vittoria dell’Argentina dell’86, ieri hai visto la partita? Sì, ho visto la partita: l’Argentina ha fatto una gran vittoria e secondo me ha meritato per quanto ha dimostrato durante tutta la partita. Speriamo di poter ripetere quel che è già successo, noi ce la metteremo sicuramente tutta e continueremo a fare quel che abbiamo fatto nella prima parte, per continuare a stare là davanti e per provare ad arrivare primi.

La parata di Martinez nella finale? Penso sia stata la parata più importante della sua vita in un momento così durante i Mondiali, si è ripetuto poi durante i rigori. E’ stata un grandissima serata per lui, poter vivere quei momenti è sempre una grandissima emozione e soddisfazione. Sarebbe bello viverli per me, certo.

Villarreal? Perdere non fa mai piacere, col Villarreal abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e ci han punito su degli errori nostri, delle ripartenze che abbiamo concesso. Speriamo di non commettere di nuovo questi errori nella prossima partita. Di fare una buona prestazione e vincere.

La pressione c’è sempre, ma l’importante in questo momento è lavorare al massimo per mettere carico nelle gambe e arrivare belli pronti alla prima del campionato. Stiamo lavorando per questo, dobbiamo seguire ciò che ci chiede il mister e fare ciò che ci dice lui, che fino ad ora han portato grandi frutti e dobbiamo continuare così.

A gennaio sicuramente abbiamo partite molto difficili e molto importanti, ripartire bene sicuramente potrà dare un segnale alle altre squadre: noi ci siamo e proveremo a fare quello fatto a inizio campionato. Proveremo a farlo, dobbiamo farci trovare pronti perché sarà un mese veramente difficile ma ci stiamo preparando al meglio“.

