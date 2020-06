Mertens rinnova e scrive alla città: “Napoli casa mia, solo con i gol potevo ripagare tanto amore”

Mertens rinnova e scrive alla città di Napoli. Le sue parole d’amore compaiono in una clip che l’attaccante ha postato su Instagram.

Mertens rinnova e scrive alla città di Napoli

Mertens rinnova e scrive una lettera alla città di Napoli. L’attaccante ha festeggiato così il suo rinnovo in maglia azzurra di seguito le parole d’amore per la città di Napoli, postate in una clip fantastica!

“Napoli, ancora non ci posso credere. Dal primo giorno che sono arrivato mi hai coccolato. Mi hai mostrato delle parti di te così fantastiche. Mi hai fatto conoscere così fantastiche. Mi hai fatto conoscere tante persone straordinarie. Per me e la mia famiglia sei diventata la nostra casa. L’unica maniera di ripagare tanto amore era indossare la maglia azzurra e fare tanti gol”.

