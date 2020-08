Messi verso il Manchester City. Soldi e giocatori per chiudere in fretta

Messi verso il Manchester City

Arriva una vera bomba di mercato, che vede protagonista Lionel Messi. A dare la notizia, ci ha pensato il giornalista di Beln Sports Tancredi Palmieri attraverso il suo account Twitter. Ecco quanto riportato:

“Bomba! Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m € per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+giocatori. La prossima settimana sarà a Barcellona per aprire la trattativa, per questo Messi ha deciso di recarsi agli allenamenti lunedì per non irretire il club”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Benevento, pronto il colpo Nasri. Era stato accostato anche al Napoli

Ufficiale, tutti negativi al tampone. L’annuncio del Napoli