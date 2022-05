Mihajlovic: “Arnautovic ha fatto 14 gol, potrebbe anche partire”

L’allenatore ammette che l’attaccante accostato al Napoli potrebbe lasciare il Bologna

Sinisa Mihajlovic ha parlato in occasione dell’ultima conferenza stampa della stagione alla vigilia della gara contro il Genoa. Durante la conferenza il tecnico del Bologna ha risposto alla voci di un possibile addio di Marko Arnautovic.

Queste le sue parole:

“Non lo so, sicuramente ha fatto 14 gol, potrebbe anche essere vero ma non lo so. Sicuramente è un giocatore importante per noi”.

