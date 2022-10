Milan, altro stop per Maignan. Il portiere rossonero si ferma ancora

Milan, altro infortunio per Maignan

Mike Maignan si è nuovamente infortunato, questa volta il portiere rossonero ha riscontrato un problema al polpaccio. In questi minuti, come riportato da Sky Sport, sta effettuando degli esami strumentali per verificare le sue condizioni e gli eventuali tempi di recupero. Pioli dovrà fare ancora a meno del suo estremo difensore, che si va ad aggiungere alla lunga lista degli indisponibili per la prossima gara di campionato.

