Sky Sport – Milan, retroscena incredibile: a fine mercato hanno provato a prendere Osimhen

L’edizione di Sky, ha svelato un retroscena incredibile. Negli ultimi giorni di mercato, il Milan ha provato a sfruttare l’occasione per Victor Osimhen. L’attaccante, ormai fuori dal progetto del Napoli, non era ancora riuscito a trovare una squadra che volesse investire su di lui. Proprio negli ultimi giorni, con Ibra compreso, i rossoneri hanno provato a prenderlo in extremis, e cercare di capire la fattibilità dell’operazione.

