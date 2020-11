Milan, ufficiale la lista dei convocati. Fuori Leao e Musacchio

Milan, ufficiale la lista dei convocati per Napoli

Il Milan, ha ufficializzato la lista dei convocati per la sida di stasera al San Paolo contro il Napoli. Non ci saranno Leao e Musacchio, che causa inforuni non saranno della partita. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjaer, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Rebić.

