Milik, calciomercato: se il polacco non va alla Roma niente Juve per Dzeko

Dal futuro di Arkadiusz Milik dipende anche quello di Edin Dzeko

A riportare le ultime su Arkadiusz Milik è Repubblica

Arkadiusz Milik si trova all’interno di un intreccio di mercato che riguarda Napoli, Juve e Roma, a riportarlo è Repubblica. Secondo il quotidiano, infatti, il trasferimento del polacco alla Roma è la condizione imprescindibile per permettere a Edin Dzeko di accasarsi alla Juventus. Il quotidiano scrive che la società capitolina non si è ancora arresa, a testimoniare ciò sarebbe un presunto colloquio avvenuto in Lega tra Fienga e Andrea Chiavelli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Emerson Palmieri-Napoli: si può fare ma a due condizioni

Coronavirus, De Laurentiis: ” Ecco perchè sono partito per Milano”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giorgia Lucini incinta, lei e Federico Loschi avranno un maschio: “Ti aspettiamo pulcino”