Milik-Juventus – Si può chiudere già a gennaio

La redazione di SportMediaset riporta in merito alle vicende di mercato di Arek Milik e all’interessamento della Juventus a gennaio.

Secondo quanto riportato, l’ex Ajax potrebbe accasarsi alla Juventus già da gennaio:

“A Napoli è un separato in casa, a giugno si libera a parametro zero e la Juventus lo vuole già da gennaio. De Laurentiis avrebbe tutti i vantaggi a venderlo subito ma non vuole abbassare la valutazione di 18 milioni. Molto probabile che, alla fine, si possa arrivare a un accordo per una cifra vicina ai 10. Un accordo che potrebbe accontentare tutte le parti, Milik compreso, che potrebbe chiudere con i bianconeri per un contratto da 4 milioni l’anno più bonus”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ricorso Juve-Napoli: oggi la decisione del Coni, tre i possibili scenari

Infortunio più grave del previsto per Koulibaly: si allungano i tempi di recupero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

È morta Joselyn Cano, la Kim Kardashian messicana aveva 30 anni