Modugno: “Napoli? Non ci sono incedibili, per la giusta cifra può partire chiunque”

Victor Osimhen è uno dei giocatori azzurri che fa gola a più club in Europa

Francesco Modugno, giornalista, ha parlato del futuro di Victor Osimhen ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole:

“Abbiamo già detto della presenza ieri pomeriggio dell’entourage, dell’agente di Victor Osimhen che è un talento giovane con margini di crescita importanti. Piace in Europa, soprattutto in Premier League considerando la valutazione che ne fa il Napoli che sotto i 100 milioni neanche si siede a trattare. Questo è un momento nel quale ci si guarda intorno, lo fa l’entourage di Osimhen e al tempo stesso anche il Napoli. De Laurentiis non ha mai nascosto la strategia del club di tagliare il monte ingaggi e al tempo stesso mantenere la competitività.

Non ci sono incedibili e lo stesso De Laurentiis sa che un giocatore come Osimhen ha mercato, ma al tempo stesso non c’è frenesia. L’obiettivo è tagliare il monte ingaggi e con i giocatori in scadenza si risparmieranno circa 30 milioni. Qualche cessione ci sarà, penso a Fabian Ruiz, vedremo Ounas o Zielinski e poi comanderà il mercato. Se arrivano grandi offerte per Osimhen è chiaro che il Napoli non si farà trovare impreparato perchè al tempo stesso i centravanti profilo Napoli, ovvero giovani, talentuosi, con ingaggi bassi, sono tutti monitorati”.

