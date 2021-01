Multa Osimhen – Il Napoli non ha perso tempo, salatissimo il conto per l’attaccante

Il portale scorenigeria.com riporta sulla multa inflitta dal Napoli a Victor Osimhen.

Secondo gli africani, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe sanzionato Osimhen con 250.000€ di multa. Una cifra altissima paragonata a quelle che girano nel mondo del calcio. Va precisato che l’evento non è paragonabile con altri casi più comuni e più recenti come la risonante espulsione di Insigne in Inter-Napoli.

