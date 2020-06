Napoli, Arthur probabilmente out per la Champions League

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Arthur adesso non vede l’ora di chiudere l’esperienza al Barcellona con Setien che nei giorni scorsi lo ha scaricato in malo modo aumentando la frattura tra le parti e spingendo il centrocampista a pensare solo al futuro bianconero. L’ipotesi che il giocatore lasci il Barça dopo la fine della Liga, cioè prima di terminare la Champions in blaugrana è considerata complicata ma non impossibile. Gli intermediari sono al lavoro per evitare questo finale, ma Arthur si sente già juventino e ora non vede l’ora di poter salutare la Spagna per trasferirsi in Italia.